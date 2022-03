Familie aus der Ukraine sucht Wohnung in Kevelaer : Vor den Bomben an den Niederrhein geflüchtet

Kevelaer Sascha Skripchenko hat mit seiner Familie Zuflucht bei seiner Tante gefunden. Doch sie brauchen dringend eine Wohnung. Wie man helfen kann.

Drei Tage musste das Paar mit dem kleinen Kind an der Grenze zu Polen ausharren. Dann endlich kam die Familie in das Nachbarland und konnte schließlich mit dem Flugzeug von Krakau nach Dortmund fliegen. Hier holte die Tante die drei ab.

Das macht ihr Mut, denn sie lebt selbst in großer Sorge und Ungewissheit. Ihr 24-jähriger Sohn ist noch in der Ukraine. „Er kommt nicht raus“, sagt sie verzweifelt. Der ganze Krieg ist für sie unbegreiflich. „Meine Mutter lebt selbst in Russland, es gibt so enge Verbindungen mit der Ukraine, jede zweite Familie hat Verwandte im anderen Land. Es ist einfach unfassbar traurig, dass es da Krieg gibt.“

Ihr Neffe will mit seiner Familie erst einmal bei ihr in Kevelaer wohnen. Doch Tatjana Fedorenko wohnt in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung, auf Dauer ist da einfach zu wenig Platz für vier Personen. Daher gibt es noch an dem Abend den Aufruf, dass sich doch Personen melden, die der Familie eine Wohnung zur Verfügung stellen können. Wer helfen kann und möchte, kann sich an das Priesterhaus unter der Telefonnummer 02832 93380 melden.