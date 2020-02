Auftritt : „Ende der Bescheidenheit“ mit Anka Zink in Kevelaer

„Ende der Bescheidenheit“ mit Anka Zink in Kevelaer

Kevelaer Die deutsche Kabarettistin Anka Zink kommt nach Kevelaer. Ihr aktuelles Programm „Das Ende der Bescheidenheit“ ist ein Hoch auf das Protzen.

Für Bescheidenheit und Zurückhaltung ist in Zeiten der Selbstinszenierung keine Zeit mehr. Es wird immer wichtiger wichtig zu sein, sonst kommt man unter die Räder. Überall locken Supermodels, Supertalents, Superfood, Superserien, Supereinschaltquoten, Superschnäppchen, Super Bowl, Supervisoren, Superklima und Supersex. Zum Abend mit Anka Zink wird in die Kevelaerer Begegnungsstätte eingeladen. Am Montag, 16. März, geht es um 20 Uhr los, Einlass ist ab 19 Uhr.