Brauchtum : Kervenheim feiert Maifest an der Burg

Kervenheim feiert Maifest an der Burg

Kervenheim Mehr als zehn verschiedene historische Traktoren, ein abwechslungsreicher Trödelmarkt und die schon traditionellen Reibekuchen: Viele Besucher kamen, um das Fest des Heimatvereins mitzufeiern.

Bei angenehmen Temperaturen tummelten sich zahlreiche Besucher beim Fest an der Burg in Kervenheim.

„Das einzige, was wir dieses Mal nicht haben, ist Live-Musik“, verriet Hans-Gerd Ripkens, der 1. Vorsitzende des Kervenheimer Heimatvereins. „Bei den letzten beiden Malen fiel das Fest immer wieder ins Wasser, und es kamen nicht so viele Besucher, was heute glücklicherweise anders ist. Da es dieses Jahr läuft, denken wir darüber nach, fürs nächste Jahr wieder jemanden für die Musik zu engagieren.“