Organisiert vom Dorfmarketing Gruseln auf Burg Kervenheim

Auf einer Burg wird es oft genug gruselig. Kein Wunder also, dass am Halloween-Tag großer Andrang auf der Burg in Kervenheim herrschte. Der Dorfmarketing Verein „Wir für Kervenheim“ hatte zum großen Gruselspaß eingeladen. Die Idee zu dieser Veranstaltung kam von den Stammtischfrauen, die auch die komplette Organisation dieses Festes übernommen hatten. Schon im vergangenen Jahr kamen sehr viele Besucher.