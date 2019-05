Natur in Weeze : Auch SPD für Nierswanderweg

WEEZE In Kevelaer gibt es einen solchen Antrag bereits, jetzt ist er auch in der Nachbargemeinde Weeze eingebracht worden. Die SPD-Fraktion möchte, dass die Verwaltung prüft, ob es eine Möglichkeit gibt den Nierswanderweg flussnah von Schloss Wissen aus bis Wetten weiter zu führen.

Für die Durchführung dieses Projektes ist eine Zusammenarbeit mit dem Niersverband (Niersauenprojekt) der Stadt Kevelaer und den Eigentümern zu sondieren. Eventuell können dafür auch Fördermittel vom Land NRW und vom Bund generiert werden. Den Namen „Nierswanderweg“ verdiene dieser im Bereich ab der Niersschleuse in Wissen Richtung Kevelaer nicht, da er nur an wenigen Stellen an der Niers entlangführt. Aus dem Anspruch heraus die Gemeinde Weeze und auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer stärker als Touristenstadt vermarkten zu wollen, wäre eine neue Wegeführung des Nierswanderweges sinnvoll. Auch viele Weezer und Kevelaerer Bürger würden von einer Umlegung profitieren. In der Weezer Ratssitzung am Dienstag, 14. Mai, steht der Antrag der Weezer SPD auf der Tagesordnung.