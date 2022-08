Neue Auszubildende : Start für den Nachwuchs bei der Stadt Kevelaer

Kevelaer Die neuen Auszubildenden haben am 1. August angefangen. Auch bei der Wallfahrtsstadt gibt es weniger Bewerbungen. Es wird schwerer, die Stellen zu besetzen.

Am 1. August hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Auch in der Wallfahrtsstadt haben junge Leute als Auszubildende oder Praktikanten begonnen. Und auch in Kevelaer spüren die Verantwortlichen den allgemeinen Trend: Es wird schwieriger, die freien Ausbildungsplätze zu besetzen. „Wir merken deutlich, dass die Anzahl der Bewerber zurückgeht“, sagt Pressesprecherin Lena Hanenberg. Für eine Ausbildung in der klassischen Verwaltung habe es früher eine dreistellige Zahl von Bewerbern gegeben. „Inzwischen sind es nur noch kanpp die Hälfte“, so die Stadtsprecherin. Besonders schwer sei es, Stellen im Bereich des Bäderbetriebs zu besetzen. Die Zahl der Auszubildenden ist ungefähr gleich geblieben. Das hänge auch immer davon ab, wann andere ihre Ausbildung beenden und damit die Stellen frei werden. So sei damit zu rechnen, dass es im kommenden Jahr noch ein paar Azubi-Stellen mehr bei der Stadt geben werde.

Neu bei der Stadt sind: Laura Behet, Auszubildende zur Verwaltungswirtin (zunächst in der Abteilung „Bürgerbüro“); Nell Falkenstein, Auszubildende zur Verwaltungswirtin (zunächst Abteilung „Finanzen und Steuern“); Sebastian Laux, Auszubildender zum Bauzeichner, Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau (Stadtwerke, Abteilung „Technik“); Maren Lörcks, Anerkennungsjahrpraktikantin in Kita „Spatzennest am Keysershof“ im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin; Niklas Zaß, Anerkennungsjahrpraktikant in Kita „Spatzennest am Keysershof“ im Rahmen der Ausbildung zum Erzieher; Jesse Wieggers, Praktikant des Bildungsganges Fachoberschule für Gesundheit und Soziales in der Kita „Spatzennest am Keysershof“; Jakob Tauchmann, Auszubildender zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration (Abteilung „Zentrale Dienste“, IT-Bereich); Tim Sundermeyer, ab 1. September duales Studium „Verwaltungsinformatik“ (Abteilung „Zentrale Dienste“).