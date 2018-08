Kevelaer: Atempause macht Kevelaerer wieder fit

Kevelaer Zwei Wochen lang wird das Gelände auf der Hüls zum Freiluft-Fitnessstudio. Dank Sponsoren können verschiedene Sportarten kostenlos getestet werden. Ein Kinoabend unter freiem Himmel bildet den Abschluss der Aktion.

Die Organisatoren sind sich sicher, dass für jeden etwas Passendes dabei ist. Manches reizt auch dazu, einfach ausprobiert zu werden. Wie wäre es zum Beispiel mit Piloxing, einer Mischung aus Boxen und den ästhetischen Übungen von Pilates? Für Jugendliche und Senioren gibt es ergänzende Angebote. Disc Golf wird am Freitag, 17. August, von 15 bis 16 Uhr für Kinder ab zehn Jahren angeboten. Bei dem Trendsport muss mit einer Frisbeescheibe in einen Korb, ähnlich wie beim Basketball, geworfen werden, erklärt Marcel Kempkes vom Sportbildungswerk Kleve. Erstmals werden im Rahmen der Atempause auch verschiedene Wanderungen und eine Radtour in die Umgebung angeboten. Am Samstag, 18. August, kann etwa mit weiteren Kulturinteressierten zu einer Tages-Radwanderung zum „Theater im Grünen“ aufgebrochen werden. Treffpunkt ist der Marktplatz in Walbeck. Und Wassergymnastik, die gibt es auch noch. Die wird allerdings im Kevelaerer Freibad angeboten.