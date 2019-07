Fitnessveranstaltung in Kevelaer: „Atempause im August“ : Atempause in Kevelaer

So kann man auch an heißen Tagen relaxen: die Atempause in Kevelaer mit Yoga und frischem Obst. Foto: Stadt Kevelaer/ Gerhard Seybert Medien&Presse Service/Stadt Kevelaer Gehard Seybert Medien&Presse Service

Kevelaer Fitnessangebote und mehr gibt es ab August. Die Teilnahme an allen Kursen ist kostenlos, die Versorgung mit Obst und Getränken gesponsert. Es gibt ein Gewinnspiel für die Besucher. Am 23. August findet ein Open-Air-Kinoabend statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einfach mal aus dem Alltag flüchten und sich selbst etwas Gutes tun – dafür gibt es die „Atempause im August“. Gemeinsames Schwitzen und Entspannen ist möglich vom 5. bis zum 23. August unter freiem Himmel. Das Motto lautet „Gesund an Leib und Seele“. Das Projekt findet auf der Wiese am Schulzentrum hinter der Dreifachturnhalle in Kevelaer statt.

Drei Wochen lang werden an drei bis fünf Terminen pro Tag Kurse zum Mitmachen angeboten. Insgesamt 67 Kurse werden über diesen Zeitraum unter der Woche stattfinden. Am Wochenende veranstalten der Kneipp-Verein Gelderland und das Sportbildungswerk Kleve zudem geführte Wanderungen und Radwanderungen am Niederrhein.

Die Sponsoren und Macher sind sich einig: die Atempause auf der Hüls wird eine Supersache. Foto: Lynn Pinders

INFO Was muss mitgebracht werden? Sportgeräte Nordic-Walking Stöcke, Gymnastik- und Yogamatten müssen für die entsprechenden Kurse selbst mitgebracht werden. Dann kann es losgehen. Sitzgelegenheit Außerdem sind mitgebrachte Sitzgelegenheiten für das Open-Air-Kino am 23. August nötig.

Ganzkörperworkouts, herzstärkende Trainings, Yogakurse, Selbstverteidigung, spezielle Angebote für den Rücken und noch vieles mehr sind im umfangreichen Programm der Veranstaltung enthalten. Besonders ist dieses Jahr die sogenannte Liebscher-Bracht-Bewegungsstunde. Gaby Roosen zeigt anhand der Liebscher-Bracht-Methode unter dem Motto „Sitzen ist das neue Rauchen“, wie man die Vitalität des Körpers mit einfachen Dehnungsübungen im Büro unterstützen kann.

Auch die „EWTO WingTsun Schule“ gibt Tipps für den Alltag. Sowohl Kinder als auch Erwachsene lernen, wie man deutlich eigene Grenzen setzt und sich selbst in der Öffentlichkeit und Extremsituationen behaupten kann. Nicht nur auf der Wiese wird Sport getrieben – auch im Freibad Kevelaer wird sich angestrengt. Ein Aquafitnesskurs geleitet vom Sportbildungswerk Kleve erfreut auch die Wasserfreunde.

Neben den schweißtreibenden Kursen wird für eine entspannende Atmosphäre gesorgt. Gemütliche Stühle, um zur Ruhe zu kommen und sich mit gleichgesinnten Sportskanonen auszutauschen, sind auf dem gesamten Gelände verteilt.

In diesem Jahr gibt es ein Gewinnspiel für alle Teilnehmer der „Atempause“. Nach den Kursbesuchen werden Sammelkarten verteilt, um beim Einkauf bei Edeka Brüggemeier und Rewe Narzynski Aufkleber zu sammeln. Diese gelten ab einem Einkaufswert von zehn Euro. Am 23. August findet die Ziehung der Gewinner-Karten statt. Es gibt Preise wie einen Schlemmerkorb im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Sowohl die Teilnahme an den Kursen als auch die Versorgung mit Obst und Getränken ist bei der Atempause kostenlos.

In diesem Jahr ist der Cycling-Marathon am Montag, 5. August, das Highlight der ersten Woche. Drei Stunden am Stück heißt es: Strampeln was das Zeug hält. Wer beim Spinning-Marathon mitschwitzen möchte, sollte sich schnellstmöglich unter der Telefonummer 02832 122 165 anmelden, da nur begrenzt Plätze verfügbar sind. Abschließend und feierlich wird am 23. August auf der Wiese am Schulzentrum ein Open-Air-Kino aufgebaut. Um 20 Uhr wird der Film „Swimming with men – Ballett in Badehosen“ auf der Leinwand gezeigt. Dazu gibt es Frisches vom Grill, Popcorn und Getränke.