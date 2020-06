Angebot unter freiem Himmel in Kevelaer : „Atempause im August“ findet als Lightversion statt

Kevelaer Mehr als 30 verschiedene Kursangebote gibt es. In diesem Jahr ist wegen Corona eine Anmeldung erforderlich. Drei Kurse pro Woche kann jeder Teilnehmer kostenlos belegen. Der traditionelle Abschlussabend muss entfallen.

Der Kneipp Verein Gelderland bietet erstmalig die Kneipp-Einführung im Tret- und Armbecken des Solegartens St. Jakobs an. Dieser Kursus basiert auf der Philosophie von Sebastian Kneipp, die auf fünf Prinzipien Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance gründet. Direkt anschließend an den Solegarten St. Jakob befindet sich die Anlage des Tennisvereins Blau Weiß Kevelaer 1976, der in diesem Jahr als neuer Partner die „Atempause im August“ unterstützt. Es wird Schnuppertennis für Jung und Alt angeboten, jeweils ein Kursus für Anfänger und einer für Fortgeschrittene. Maximal vier Personen pro Kursus können mitmachen.

Einige Dinge müssen bei der Umsetzung des Veranstaltungsformats in diesem Jahr berücksichtigt werden. Bisher konnten Kursteilnehmer ohne vorherige Anmeldung in die verschiedenen Angebote der „Atempause im August“ reinschnuppern. Diese Spontanität können die Organisatoren in diesem Jahr leider nicht bieten, da die Teilnehmerzahl bei fast allen Kursen aufgrund des vorhandenen Platzes und den einzuhaltenden Hygienevorschriften auf maximal 50 Personen beschränkt ist. Der detaillierte Kursplan ist auf www.kevelaer-tourismus.de abrufbar. Jeder Teilnehmer kann sich pro Woche für drei Kurse seiner Wahl anmelden. Die ausgewählten Kurse einfach per E-Mail an atempause@kevelaer.de senden und die eigenen Kontaktdaten (Vorname, Name und Telefonnummer) hinzufügen. Die Aufnahme der persönlichen Daten dient ausschließlich zur Erstellung einer Teilnehmerliste. Alle Teilnehmer haben sich vor Kursbeginn über die Zufahrt der Twistedener Straße im Empfangsgebäude anzumelden. Außerdem ist das Tragen eines selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Der Schutz darf nur während des Kurses abgelegt werden. Es muss darauf geachtet werden, den Abstand von 1,50 Metern einzuhalten. Benötigtes Material für den Kurs beispielsweise eine Sportmatte muss selbst mitgebracht werden. Getränke und Obst stehen dank Edeka Brüggemeier bei der Ankunft zur Mitnahme auf den eigenen Platz zur Verfügung.