Karneval am Niederrhein : Atemberaubende Akrobatik bei der Sitzung des VFR-Gold-Kevelaer

Karneval am Niederrhein

Die Sitzung des VFR-Gold-Kevelaer war eine bunte Mischung aus Tanzgarden und humoristischen Darbietungen. Überraschungen gab es an diesem Abend auch.

Die Veteranin Für die erste Überraschung sorgte Hilla Heien. Seit mehr als 30 Jahren steht das Energiebündel auf der Bühne. In Zukunft möchte sie sich nur noch ihrer Rolle als frischgebackene Oma widmen. Dafür hat sie in Kevelaer noch mal alles gegeben. Ganz egal, ob sie die neueste Mode zeigt oder von ihrem Casting beim Film erzählt: Hilla bringt den ganzen Saal sofort in Hochstimmung. Doch endgültig um alle geschehen war es, als die Hilla zur Musik von „Dirty Dancing“ mit Frank Leukers eine heiße Sohle aufs Parkett legte.