Heimatgeschichte in sieben Kapiteln : Jahrbuch der Weezer Geschichte ist erschienen

Weeze Im Bürgerhaus wurde jetzt das neue Werk des Arbeitskreises Heimatgeschichte vorgestellt. Es schlägt den Bogen vom Frühmittelalter bis in die aktuelle Zeit.

Vorstandsmitglied Hans-Georg Slooten präsentierte das Jahrbuch mittels per Power-Point-auf der Leinwand des Bürgerhauses. Das Werk enthält 53 Beiträge von 40 Autoren – Berichte, Fotos, Rezept, Gedichte, auch in Platt. Aufgeteilt ist das Buch in die sieben Kapitel: Heimatgeschichte, Erzähl doch mal von früher, Kirchengeschichte, Firmengeschichte, Menschen aus Weeze, Vereinsleben und Leben in Jugendheim, Schule und Kindergarten . Die Beiträge schlagen dabei den Bogen vom Frühmittelalter bis zu aktuellen Themen wie der Renaturierung der Niers oder Artenschutz mit dem Schlagwort „Rette den Kiebitz!“.

Carport in Weeze steht in Flammen

Carport in Weeze steht in Flammen : Feuerwehr kann Pferde vor Flammen retten

Die Weezer Geschichte als Buch mit festem Einband gibt es für 12 Euro, ermöglicht durch Volksbankstiftung, Sparkasse und Spenden der Mitglieder. Erhältlich ist es in Weeze bei Lotto Boeijen, Schuh Bauer, in der KöB und im Rathaus, bei den beiden Weezer Tankstellen sowie im Kaufhaus der Wember. Die Buchhandlungen Mayersche in Goch, Aengenheyster in Kevelaer und Keuck in Geldern sowie das RAF Museum und das Museum in Kevelaer verkaufen es ebenfalls. Erhältlich ist es auch bei den Vorstandsmitgliedern. Außerdem kann man es bei Kassenwart Johannes van Hall, Telefon 02837 8615, E-Mail johannes-van.hall@t-online.de bestellen.