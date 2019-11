Zeitgeschichte vor Ort : Ausstellung über Weezer Thermometerfabrik

Blick auf das vom Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte gestaltete Schaufenster zur Historie der Thermometerfabrik. Foto: Arbeittskreis Weezer Heimatgeschichte/Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte

Weeze Die Geschichte des Unternehmens ist in zwei Schaufenstern auf der Roggenstraße in Weeze zu sehen.

Die Thermometerfabrik hat die Weezer fast 60 Jahre begleitet. Der Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte hat eine Ausstellung über die Aktivitäten der Westdeutschen Thermometerfabrik Künzel in zwei Schaufenstern bei Carola Hermsen, Roggenstraße 10-12 in Weeze, aufgebaut.

Der jetzige Zeitpunkt wurde gewählt, da die ehemaligen Betriebsräume an der Kevelaerer Straße vor einigen Wochen als letzte Zeitzeugen abgerissen wurden. Wer darüber noch etwas nachlesen möchte: Es gibt auch einen Bericht über die Hermann Künzel oHG im Jahrbuch der Weezer Heimatgeschichte 2010.

Die am 1. April 1934 gegründete Thermometer- und Manometerfabrik Künzel gelangte über den Umweg Rheinhausen am 1. Dezember 1958 nach Weeze. Die Firmengründer, Hermann Künzel und Artur Hofmann, kauften das ehemalige Gebäude der Firma Verhaag Schaltschrank- und Elektromotorenbau und nahmen die Produktion von Druck- und Temperaturmessgeräten auf.

Dort wurden normgerechte und spezielle Armaturen für die Industrie gefertigt. Vieles musste in Handarbeit hergestellt werden und wurde von Weeze aus in die ganze Welt verkauft. Neben der mechanischen Metallverarbeitung war besonders die eigene Glasthermometerherstellung hervorzuheben. Dieses Handwerk wurde aus Thüringen mit an den Niederrhein gebracht. Die Fachkräfte dafür siedelten in Weeze an und wurden von der einheimischen Bevölkerung schnell integriert.

Auch überregional war die Firma Künzel auf vielen Messen in Frankfurt und Düsseldorf vertreten. In der Blütezeit waren in Weeze 75 Mitarbeiter beschäftigt. Zusätzlich waren fünf Handelsvertreter im Einsatz. Die fortschreitende Technisierung und die industrielle Fertigung machten der Firma Künzel immer mehr zu schaffen. Die handwerkliche Fertigung von Industriearmaturen wurde zu teuer. So musste der Betrieb nach genau 35 Jahren in Weeze am 30. November 1993 die Tore schließen.