Forschungsarbeit über Kevelaerer Paramentenstickerei Himmlische Mode im Jugendstil

Die Forschungsstelle für Geschichte des Bistums an der Universität Münster forscht aktuell zu der Werkstatt von Jacob Lambert Peters. Der in Goch geborene Paramentenmeister Jacob Lambert Peters gründete seine Paramentenwerkstatt „Atelier für Malerei und Kunststickerei Leo Peters“ in Kevelaer. Er absolvierte eine Ausbildung in Köln und war bekannt für seine hochwertigen, liturgischen Gewänder und Textilien, die in zahlreichen Kirchen in Deutschland und darüber hinaus Verwendung fanden.