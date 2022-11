Team von APH aus Kevelaer im Einsatz : Neue Zahnarztpraxis für Benin

Kevelaer/Benin Ein elfköpfiges Team der Aktion pro Humanität ist von einem zehntägigen Einsatz aus dem westafrikanischen Land zurückgekehrt und berichtet von unvorhersehrbaren Ereignissen und bewegenden Begegnungen.

„Spannend war hier das Stichwort.“ So beginnt das freiwillige Team über seinen Einsatz im Krankenhausprojekt der Aktion pro Humanität (APH) in Benin zu erzählen.

Angekommen in Benin spürte das Team sofort die Ambivalenz des westafrikanischen Landes. Sechsspurige Autobahnen und einen neuen Flughafen erwecken so gar nicht den Anschein, als seie man in einem der ärmsten Länder der Welt. Fährt man jedoch weiter in die eher ländlichen Regionen Benins nach Gohomey, wo das Buschkrankenhaus der APH liegt, sieht man, in welcher Armut die Menschen wirklich leben.

Bevor der Einsatz so richtig starten konnte, musste das Team schon einen herben Rückschlag einstecken. Neue nationale Ärztekammern des Landes erteilten der Familie Klein keine Zulassung, was ihnen das medizinische Praktizieren verwehrte. Gründe für die Zulassungsverweigerung wurden nicht bekannt.

Es sei Willkür und ein Ausspielen von Macht, so Dr. Rüdiger Kerner. Und obwohl sie nicht Praktizieren konnten, gab es doch viel zu tun. Sie richteten eine moderne neue Zahnarztpraxis ein. Dazu gehörte auch, einen neuen Zahnarztstuhl zu installieren, der extra so konzipiert ist, dass er die immer wiederkehrenden Stromausfälle und Stromschwankungen verträgt, die den alten Stuhl zerstörten.

Neben dem zufriedenstellenden Zustand der Krankenhaus-Führung erlebt das Team der APH auch eine positive Wandlung bezüglich der beninischen Bevölkerung. Sie spürten vor Ort die Anerkennung und Akzeptanz der Menschen, was früher nicht so war. Es ist eine „gefühlige“ Anerkennung, so beschreibt es APH-Vorstandsmitglied Heike Waldor-Schäfer. Die Bewohner respektieren die Arbeit der Stiftung, sie grüßen und verbeugen sich teilweise vor den Helfern als Zeichen der Anerkennung für die geleistete Arbeit. Zahnarzt Dr. Roland Klein erzählt von einer bewegenden Begegnung, bei der ein alter Patient auf ihn zukam und sich glücklich an seine Hilfe erinnert. Mit Hand und Fuß verständigten sich die beiden und trotz der wachsenden Armut der Bevölkerung aufgrund von Corona und steigenden Essens- sowie Benzinpreisen, wurde die Dankbarkeit der Menschen deutlich. Die Arbeit der Aktion pro Humanität ist nur ein „Tropfen auf dem heißen Stein“, so beschreibt es das Team selbst, aber der Bedarf vor Ort ist groß. Und trotz der anfänglichen Hindernisse wurde doch schnell klar, dass die „Hilfe zur Selbsthilfe“ der APH angenommen und ein gut funktionierender Zustand des Krankenhausprojektes erreicht wurde, was die zehntägige Mission zu einem Erfolg machte.