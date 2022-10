Von 11 bis 17 Uhr am Sonntag, 9. Oktober : Apfelfest auf dem Naturhof Kevelaer

Wetten Die Besucher dürfen sich auf interessante und spannende Angebote rund um das Thema „Natur“ freuen. Vor Ort sind unter anderem eine Imkerei, der Nabu und eine Falknerei.

Eröffnet wird das Apfelfest um 11 Uhr mit einem kleinen Ständchen der Nierstalbläser, danach laden zahlreiche Programmpunkte die Besucher zum Bummeln und Verweilen ein. So können zum Beispiel mitgebrachte Äpfel und Birnen bei der mobilen Saftpresse aus Uedem zu Saft gepresst werden. Im Fokus der Veranstaltung steht an diesem Tag Informatives und Wissenswertes zum Thema „Natur und Naturschutz“: Es gibt verschiedene Stände mit vielen Informationen und auch tolle Mitmachaktionen. Außerdem bietet die Imkerei Bienenkönig Führungen zu ihren auf dem Gelände des Naturhofs aufgestellten Bienenstöcken an. Der Nabu klärt bei Rundgängen über die Streuobstwiesen direkt vor Ort über die Bedeutung von naturnahen Flächen auf, die Gemüsegärtner des Hofes verkaufen Kürbisse und die Falknerei Grieblinger ermöglicht einen beeindruckenden Blick aus nächster Nähe auf ihre Greifvögel in Aktion. Für das leibliche Wohl der Besucher ist beim Apfelfest gesorgt: Auf den Grill kommen die Bratwürstchen aus der Naturhof-Schäferei, es gibt vegetarische Suppe, für den süßen Hunger frisch gebackene Waffeln - und natürlich kalte und warme Getränke.