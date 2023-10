Protest gegen Umweltfrevel in Kevelaer-Wetten Kippenfreie Straße bleibt ein Wunschtraum

Der Ansatz war ambitioniert gewesen, das weiß auch Michael Pothmann. Der Internist hatte vor drei Jahren die Grünstraße in Wetten symbolisch zur ersten kippenfreien Straße in Kevelaer erklärt. Mit großen Schildern machte er auf die Aktion aufmerksam und versuchte so, die Menschen dazu zu bringen, die Glimmstängel nach dem Rauchen nicht achtlos auf die Straße zu werfen. Zudem sammelt der Wettener die Stummel regelmäßig ein. Einmal pro Woche ist er unterwegs. Immer wieder macht er „Beute“, wie er berichtet. Die Bilanz der Aktion nach zwei Jahren fällt eher ernüchternd aus. Denn gebessert habe sich die Situation kaum, so Pothmann.