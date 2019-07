Debatte über Klimanotstand in Kevelaer : Antrag zu Klimanotstand in Kevelaer ist umstritten

„Klimanotstand – Ausrufen, jetzt“, ist auf einem Plakat während einer Demonstration zu lesen. Foto: dpa/Michael Kappeler

KEVELAER Die Forderung kommt von den Grünen. CDU sieht derweil keine Notwendigkeit und Probleme für die Motorradwallfahrt.

Die Tagesordnung der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause ist recht übersichtlich. Ein Punkt springt angesichts der aktuellen Debatten ins Auge: Die Grünen haben beantragt, in Kevelaer den Klimanaotstand auszurufen. Es bestehe eine akute und gegenwärtige Gefahr für Mensch und Umwelt durch den Klimawandel. Diese Gefahren sollten durch schnelles Handeln abgemildert oder sogar ganz abgewehrt werden. „Bewusst ist sich der Antragsteller nach Rücksprache darüber, dass eine Vielzahl von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Thema Klimaschutz nicht durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer alleine in die Wege geleitet werden können, sondern hier auch der Bundes- und Landesgesetzgeber gefordert ist“, so die Verwaltung.

Ulrich Hünerbein-Ahlers stellt im Antrag der Grünen klar, dass der Beschluss zum Klimanotstand keine rein symbolische Bedeutung haben solle. Vielmehr gehe es konkret darum, dass die Stadt vor allen Beschlüssen jetzt mögliche Auswirkungen auf das Klima prüfen sollte. Es gehe dabei um klimaneutrale Energieversorgung von Neubauten, mehr Anreize um bestehende Gebäude zu sanieren. Idee ist, einen Mobiltätsmanager einzustellen, der sich um Verkehrsprobleme in der Stadt kümmert.

Die CDU dagegen verweist darauf, dass die Bekämpfung des Klimawandels seit Jahren gelebte Wirklichkeit in Kevelaer sei. Bereits 2009 hat sie sich für die Teilnahme am „European Energy Award“ ausgesprochen – mit dem Ziel, die energetischen Aktivitäten in Kevelaer auszubauen und „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ zu werden. Seitdem seien in Kevelaer mit den Stimmen der CDU bereits zahlreiche lokale Maßnahmen umgesetzt worden.

Der Antrag der Grünen ist nach Auffassung der CDU in Form und Inhalt ein Freibrief für eine deutlich einseitige Schwerpunktsetzung. Die CDU hat daher einen eigenen Antrag mit einem Sieben-Punkte-Katalog gestellt, der nicht auf die einfache Ausrufung eines Notstands setzt, sondern eine differenzierte Betrachtung in den Vordergrund stellt. Dazu CDU-Fraktionsgeschäftsführerin Dr. Jutta Bückendorf: „Medienwirksam, aber inhaltlich vage einen Klimanotstand auszurufen, der bei genauerer Betrachtung nicht über das Pariser Klimaabkommen hinaus gehen kann und will, ist ein politisches Manöver, dessen reale Auswirkung wir bei der CDU äußerst skeptisch sehen. Wir wollen da konkreter ansetzen, in eben den Bereichen, wo wir als Einzelne und als Stadt unseren Teil beitragen können.“

Auch in Kevelaer könne und wolle man einen ernsthaften Beitrag dazu leisten, dass Deutschland seiner Verpflichtung aus dem Klimaabkommen nachkommt. Aus Sicht der CDU Kevelaer sei es dabei aber wichtig, die Menschen in Kevelaer mitzunehmen und sie dazu zu ermutigen, aktiv an der Entwicklung der Stadt mitzuwirken, etwa durch eine energetische Sanierung des Haues oder dem Umstieg vom SUV aufs Fahrrad. Verbote oder Bevormundungen, denen ein „Notstand“ Tür und Tor öffnet, seien für die breite Akzeptanz einer klimagerechten Stadtentwicklung kontraproduktiv.