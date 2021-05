In der Busmannstraße in Kevelaer : Neuer Betreiber für Antik-Café gesucht

In der Busmannstraße in Kevelaer

Kevelaer Das kleine Antik-Café in der Busmannstraße ist geschlossen. Die Inhaberin ist jetzt im Ruhestand. In dem Gebäude soll wieder ein Bistro einziehen.

Die Tafel mit dem Hinweis auf das Schlemmer-Frühstück und das Sonntags-Frühstücks-Büffet hing noch an der Wand, doch auf ein leckeres Frühstück müssen die Gäste im Antik-Café erst einmal verzichten. Nach sieben Jahren schloss Helga Zukrigl das kleine Café am Anfang der Bussmannstraße direkt am Peter-Plümpe-Platz. Sie sei jetzt Rentnerin und wolle kürzer treten, erläutert Hausverwalter Günther Krüger. Hinzu komme noch die aktuell schwierige Situation wegen Corona. „Es ist sehr schade, dass das Café geschlossen wird, Frau Zukrigl hat es mit viel Herzblut geführt, sie war beliebt, und viele waren hier gerne zu Gast.“ Viele hätten vor allem den hervorragenden Kuchen geschätzt.

Jetzt wird nach einem Nachfolger gesucht. Krüger betont, dass man großes Interesse daran habe, dass wieder etwas Ähnliches in das Gebäude kommt. In Kevelaer hätten zuletzt mit Heilen und Platzer Cafés geschlossen, dabei gebe es gerade für diese Branche Potenzial in der Stadt. „Es gibt auch schon einige Interessenten, aber die warten noch ab, wie sich die Corona-Situation weiter entwickelt“, berichtet Krüger. Wenn man erst einmal drei bis vier Monate weiter sei, würde sich sicher etwas Konkretes ergeben. So lange werde man auch warten. „Wir wollen, dass hier wieder etwas Ansprechendes hineinkommt, die Lage dafür ist eigentlich optimal“, meint Krüger. Er hat zudem die Hoffnung, dass sich die Situation dort sogar noch verbessern könnte, wenn der Peter-Plümpe-Platz umgestaltet ist.