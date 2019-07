Anne Teller-Weyer erhält die Winnekendonker Festkette : Eine Zeit, die für 100 Leben reicht

V.l.: Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler, Laudator Hansgerd Kronenberg, Caroline Westerman und Adjutant Christian Ripkens, Festkettenträgerin Anne Teller-Weyers, Jan Teller-Weyers und der Präsident der Geselligen Vereine, Rüdiger Göbel. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Am Montag erhielt Anne Teller-Weyers, die sich lange in der Landjugend Winnekendonk-Achterhoek engagierte, die Festkette überreicht. Laudator Hansgerd Kronenberg hob in seiner Rede ihre Verdienste für das Dorf hervor.

Ortsvorsteher Hansgerd Kronenberg zollte Winnenkendonks neuer Festkettenträgerin in seiner Laudatio seine größte Anerkennung: Anne Teller-Weyers, sagte er, „sei ein leuchtendes Vorbild für ehrenamtliches Wirken zum Wohle der Bürgerschaft.“ Als dritte dritte Frau aus den Reihen der Katholischen Landjungendbewegung (KLJB) Winnekendonk-Achterhoek wurde Teller-Weyers am Montag beim Kirmes-Festakt im Bürgerpark mit der höchsten Ehrung des Dorfes ausgezeichnet. Sie erhielt stellvertretend für die gesamte KLJB die Festkette. Denn die Landjugend ist in diesem Jahr nicht nicht nur festgebender Verein der Kirmes. Der Verein, in dem 160 Jungen und Mädchen organisiert sind, feiert auch sein 60-jähriges Bestehen.

Teller-Weyers Tätigkeiten als Veranstaltungskauffrau, anfangs bei der Wirtschaftsförderung Kevelaer und jetzt bei der Sparkasse am Niederrhein, bescherten der Festkettenträgerin ein reichhaltiges Wissen und Erfahrung im Bereich der Lenkung eines Vereins wie Planung und Ausführung von Veranstaltungen jeglicher Art, sagte Kronenberg. „Und diese Kenntnis bringt sie in das Wirken der KLJB ein und unterstützt nebenbei auch noch die Arbeit der Geselligen Vereine“, sagte Kevelaers Ehrenbürger, nachdem zuvor Rüdiger Göbel, der Präsident der Geselligen Vereine, sowie Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler die Kirmesgäste begrüßt hatten.

Info So geht es am Dienstag mit der Kirmes weiter 14 Uhr Kirmes-Café und „Bunter Nachmittag für Senioren“ mit Sängerin Monika Voss im Festzelt. 17.30 Uhr Treffen an der Öffentlichen Begegnungsstätte, Abholen der Festkettenträgerin und des Adjutanten. 17.45 Uhr Rückgabe der Festkette in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Anschließend Zug zur Gaststätte „Zur Brücke“.

Kronenberg verwies auf Teller-Weyers tiefe Heimatverbundenheit – familiär geprägt durch ihre ebenfalls tief im Ehrenamt verwurzelten Eltern. So engagiert sich die 30-Jährige nicht nur bei der Landjugend, sondern auch auf im Gemeindeausschuss St. Urbanus sowie im Pfarreirat. Der Landjugend ist Teller-Weyers bereits seit 2004 verbunden. Schon früh übernahm sie Verantwortung im Vorstand als Beisitzerin und Schriftführerin. Vier Jahre später leitete sie zusammen mit ihrem Adjutanten Christian Ripkens bereits die Geschicke der KLJB als Vorsitzende. Und in die Zeit als Vorsitzende fiel unter anderem die Planung und Durchführung der Festivitäten zum 50-jährigen KLJB-Bestehen. „Diese Aufgabe wurde glänzend bewältigt“, lobte Laudator Kronenberg rückwirkend, ehe er auch noch die ehrenamtlichen Verdienste ihres Adjutanten Christian Ripkens hervorhob; sei es als Blasmusiker im Musikverein Winnekendonk oder als Sachkundiger Bürger für die CDU in der Ratsarbeit der Stadt Kevelaer.

Zuvor hatte Kronenberg noch lobende Worte an KLJB gerichtet. „Der heutige Festtag mit der festgebenden KLJB zeigt, dass die nachwachsende Generation in unserem Dorf in der Spur ist“, sagte er. Denn auf die Landjugend sei auch nach 60 Jahren noch immer Verlass. Er lobte sie für ihr stetes Engagement und ihre Aktivitäten wie zum Beispiel die 72-Stunden-Aktion, bei der Projekte im Dorf umgesetzt werden.