Weiterführende Schulen in Kevelaer Infos für den Wechsel auf Gymnasium oder Gesamtschule

• Tag der offenen Tür: Unter dem Motto: „Entdecken – Erleben – Erfahren“ startet am Samstag, 25. November, ab 9.30 Uhr der Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Kevelaer. Dort haben alle die Gelegenheit, sich ein persönliches Bild der Schule zu machen, mit Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen und Unterrichtsatmosphäre zu schnuppern. An Ständen gibt es Informationen über die schulischen Besonderheiten und Konzepte. Die Schülerinnen und Schüler laden unter anderem im naturwissenschaftlichen Unterricht zum Experimentieren ein. In der Cafeteria gibt es kleine Snacks.