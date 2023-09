Vereine können sich bewerben Mitmachen bei „Kevelaer im Licht“

Die Veranstaltung „Kevelaer im Licht“ geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde. Am 3. und 4. November ist es wieder so weit. Zwischen 18 und 22 Uhr können sich Besucher erneut auf beeindruckende Lichterlebnisse in der Kevelaerer Innenstadt freuen. Von besonderen Illuminationen über eine 3D- Videoprojektion in der St. Antonius-Kirche und einem leuchtenden Walking Act werden viele Highlights dabei sein.