Angebot der Wallfahrtsstadt Geführter Rundgang über den großen Kreuzweg in Kevelaer

Schon die Eingangstore zum großen Kreuzweg am St. Klara Platz sind einladend. Mitten in der Stadt gelegen ist die parkähnliche Grünanlage ein ganz besonderer Ort. „Besonders im Herbst erstrahlt die schattenspendende Baumallee in den schönsten Farben und lädt dazu ein, die frische Luft und die Ruhe zu genießen“, berichtet Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.