Sicherheit in der Stadt Zwei Polizisten für die Kevelaerer Bürger

Polizeioberkommissar Ingo Martens ist 48 Jahre alt und in Kevelaer geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und immer noch wohnhaft. Er ist verheiratet und hat gemeinsam mit seiner Frau einen 19-jährigen Sohn, der studiert, und eine 17-jährige Tochter, die noch zur Schule geht. In seiner Freizeit unternimmt er oft Fahrradtouren oder Wanderungen und er reist und kocht gern. Nach Dienst-Stationen in Mönchengladbach und Wesel, wechselte Martens vor 20 Jahren zur Kreispolizeibehörde Kleve und versieht seinen Dienst seit 2009 bei der Polizeiwache Kevelaer. In seinem Bezirk möchte Martens, auch per Dienstrad, präsent sein und dabei die neuralgischen Punkte im Blick behalten. Ihm ist eine gute Zusammenarbeit mit den Institutionen, Vereinen und der Stadt wichtig sowie, für alle im Ort als Ansprechpartner da zu sein. Insbesondere auf den Kontakt zu den Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen und Schulen freut er sich, um das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen in die Polizei zu stärken. Martens ist seit dem 1. Februar 2023 für den Bereich östlich der B 9, Kevelaer-Nord, Winnekendonk und Kervenheim zuständig. Erreichbar ist er unter Telefon 02832 9202644 und per E-Mail an BD-Kevelaer@polizei.nrw.de.