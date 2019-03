Zirkusprojekt in Weeze : Wo Kinder fliegen lernen

Amelie gehörte zu den ganz Mutigen, die sich ans Trapez trauten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze In Zusammenarbeit mit dem Circus Lollipop fand an der Petrus-Canisius-Schule in Weeze eine Zirkusprojektwoche statt. In drei Vorstellungen hieß es „Vorhang auf“.

Gefährliche Feuerspucker, flinke Seiltänzerinnen, geschickte Jongleure- und noch viel, viel mehr. Damit begeisterten die Schüler der Petrus-Canisius-Schule in Weeze bei ihren Zirkusvorstellungen am Wochenende. Die Schüler trainierten eine Woche zusammen mit dem Circus Lollipop. Die erste von drei Shows fand Freitagabend statt.

Das Zirkuszelt- voll bis auf den letzten Platz. Der Geruch von Popcorn und Zuckerwatte steigt in die Nase. Henry Brumbach, Junior Zirkusdirektor des Circus Lollipop, begrüßt die Gäste. Er moderiert die Show. Auch Schulleiterin Eleonore Leuchtgens richtet ein paar Worte an die Menge. Sie bedankt sich bei Lehrern, Eltern und Sponsoren, ohne die das Zirkusprojekt nicht hätte gestemmt werden können. „So ein Zirkusprojekt ist eine große Nummer“, betont sie.

Info Bunte Zirkuswoche in Weeze Konzept In erstmaliger Zusammenarbeit mit dem Circus Lollipop fand die Zirkusprojektwoche der Petrus-Canisius-Schule in diesem Jahr vom 11. bis 16. März statt. In der Manege 200 Schüler der Klassen 1 bis 4 trainierten mit den Zirkusleuten. PädagogikNeben den Zirkusnummern stand auch Unterricht zum Thema „Zirkus“ auf dem Plan.

Circus Lollipop ist das erste Mal in Weeze. Zirkusprojekte an Schulen machen sie allerdings schon seit einigen Jahren. „Wir haben teiweilse Verträge bis 2025“, erzählt Henry Brumbach während der Generalproben. Er kümmert sich um das Team vor Ort. Ein weiteres Team wird von seinem Vater, Patrick Brumbach und schnellstem Messerwerfer der Welt, geleitet.

Vergangenen Samstag seien sie angereist. Sonntag habe man das Zelt zusammen mit Kindern und Eltern aufgebaut. Montags zeigte das Team Lollipop den Schülern eine Show, bestehend aus neun Darbietungen: Zauberer, Clowns, Akrobaten, Alte Akrobaten, Feuerspucker, Seiltänzer, Jongleure, Trapezkünstler und Trampolinspringer. Die Schüler hatten die Wahl, was sie für die Show einstudieren möchten.

Einmarsch der Clowns: Bei den Proben wurde es schon einmal unübersichtlich in der Manege. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von da an hieß es nur noch: trainieren, trainieren, trainieren. In den Vorstellungen begeisterten die Akrobaten mit Hand- und Radschlägen und einer großen Phyramide. Die Clowns veräppelten den Zirkusdirektor in einem einstudierten Sketch. Dieser sorgte für viel Gelächter im Publikum. Auf Harry-Potter-Musik schreiteten Zauberer in die Manege und ließen einenn Jungen über dem Boden schweben. Unter genauster Anleitung von Henry Brumbach, strichen sich die Feuerspucker-Kids mit angezündeten Fakeln über ihre Arme. Ein Mädchen löschte sogar eine Flamme in ihrem Mund. Sehr elegant schwebten die Trapezkünstlerinnen durch die Manege. Natürlich nicht ohne entsprechende Sicherung. Ein Salto und eine Affenschaukel in luftiger Höhe begeisterten besonders. „Es ist ein kleines bisschen gruselig“, sagt die achtjährige Schülerin Liz Blokker auf die Frage wie ihr das Trapeztraining gefallen hat. Das Trapez sei sehr hoch. Auch das sie sehr nervös ist, erzählt sie während der Proben am Freitag, nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt.

Die aufwendigen Kostüme wurden vom Circus Lollipop gestellt. „Das teuerste Kostüm kostet um die 250 Euro“, erzählt der 25-jährige Zirkusdirektor. Einige habe seine Mutter von Hand genäht.

Tosender Applaus bricht aus, als die Schüler am Ende alle zusammen in die Manege kommen. Es wird sich verbeugt. Die Zuschauer verlangen eine Zugabe. Zusammen mit Feuerspucker Henry Brumbach kommt Schulleiterin Eleonore Leuchtgens in die Manege. In der Hand eine brennende Fackel. Mit den Fingern berührt sie das Feuer.