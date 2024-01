Hauch von Parookaville in Kevelaer Mega-Party Amphoria geht in die nächste Runde

Zweimal ging im Konzert- und Bühnenhaus bereits die Post ab, jetzt laufen die Vorbereitungen für die dritte Auflage von Amphoria auf Hochtouren. Nachdem das Event zweimal ausverkauft war, wird die Nachfrage nach Tickets erneut sicher groß sein. Ziel der Organisatoren ist es auch diesmal, die Besucher in eine andere Welt entführen: „In den schimmernden Hallen von Amphoria erwacht die Nacht zum Leben. Ein Rausch aus elektrisierenden Beats und strahlenden Lichtern. Hier vereinen sich Menschen in einer ekstatischen Einheit, berauscht von der elektronischen Musik. Amphoria, ein Ort der Kreativität und des kollektiven Eintauchens in einen Rhythmus, der die Seele mitreißt und die Nacht in eine elektrifizierende Symphonie verwandelt“, heißt es.