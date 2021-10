Rat stimmt für Busmann als Ampelmann in Kevelaer : Ampelfigur: Muss es denn ein Mann sein?

Kevelaer Der Rat hat Grünes Licht für den Busmann als Ampelmännchen in Kevelaer gegeben. Die Grünen stimmten zu, weil nicht zu erkennen ist, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.

Die Idee stammt von der Abteilung für Tourismus der Stadtverwaltung. Spezielle Ampelmännchen seien auch eine Werbung für die Stadt, heißt es. In Mainz etwa spazieren die Mainzelmännchen auf den Ampeln, in Emden Otto Waalkes. In Kevelaer soll es demnächst der Busmann sein. Einen Entwurf gibt es schon. Natürlich in zwei Ausführungen, einmal für den roten wartenden Busmann und dann für den grünen laufenden, der stark der Figur in der Busmannstraße nachempfunden ist. Ob die Figur ein Mann oder eine Frau ist, ist im Entwurf nicht zu erkennen.