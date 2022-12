Selbstgenähtes und Nähkurse in Kevelaer 21-Jährige eröffnet „Liesels Bastelbude“

„Was tu ich denn jetzt die ganze Zeit?“ fragte sich Amelie Janßen, als die Pandemie losging. Sie erkannte den neu entstandenen Bedarf nach Masken und fing zunächst an, diese gegen Spenden für den näheren Bekanntenkreis zu nähen. Als diese dann immer besser angenommen wurden, kamen Anfragen von Firmen aus Kevelaer und Umgebung. Schließlich kam die Idee auf, ein Gewerbe anzumelden, was schnell umgesetzt wurde. Beim Firmennamen war es der 21-Jährigen wichtig, nicht den richtigen Namen zu verwenden, deswegen wurde es der Spitzname Liesel, den sie von ihrem Papa bekommen hat. Die Bastelbude umfasst dann auch nicht nur das Nähen, sondern gibt ihr die Möglichkeit, ihre „Kreativität in allen Richtungen entfalten“ zu können.