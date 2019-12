Vorfall in Weeze : Brand in Müllauto mit Schaum gelöscht

Foto: Schulmann

Weeze In Weeze ist am Donnerstagmorgen ein Müllwagen in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich auf der Flughafenzufahrt an der L361.

