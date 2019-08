Kevelaer : Führung durch das Gradierwerk

Das Gradierwerk in Kevelaer ist bereits in Betrieb. Die offizielle Eröffnung steht aber noch aus. Foto: Latzel

Kevelaer Am 3. September ist die Anlage auf der Hüls aus der Nähe zu sehen.

Den Auftakt macht am Dienstag, 3. September, der Solegarten St. Jakob. Mit Projektmanagerin Sandra Kimm-Hamacher geht es um 15 Uhr auf die andere Seite des Baustellenzauns. Dort kann man das beruhigende Plätschern der Sole hören, die am Schwarzdorn hinunter rieselt, während es spannende Informationen rund um die Architektur und Funktionsweise des Gradierwerks gibt. Auf den Lippen lässt sich bereits ein leichter Salzgeschmack erkennen, wenn es weitergeht in den Innenraum des imposanten Bauwerks. Eine angenehme Frische wird dort die Besucher empfangen und einen Vorgeschmack geben auf die Ruhe-Oase, die hier entsteht. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahre zwei Euro für die Baustellenführung im Solegarten St. Jakob. Tickets sind im Service-Center – Tourismus und Kultur im Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer erhältlich. Die Einnahmen des Projektes „Blick hinter die Kulissen“ werden einem guten Zweck gespendet.