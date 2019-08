875 Jahre Bauernschaft : Altes Handwerk zum Keylaer-Jubiläum

Seit 875 Jahren gibt es die Kevelaerer Bauernschaft. Dieses Jubiläum wurde bunt gefeiert – auch sportlich. Rund 40 Läufer joggten am Hauptfesttag die Runde um die Keylaer, Niederländer präsentierten ihr altes Handwerk und Pfarrer Gregor Kauling segnete Traktoren.

Eine äußerst programmreiche Festwoche fand am Sonntag ihren großen Ausklang. Die St.-Hubertus-Gilde zelebrierte zusammen mit zahlreichen Menschen aus Keylaer und Umgebung den Hauptfesttag zum 875-jährigen Bestehen der Kevelaerer Bauernschaft. Knapp 40 Läufer und Walker nahmen bei bestem Laufwetter die große Runde, einmal um Keylaer, auf sich. Im Anschluss an den Familiengottesdienst startete der erste Hubertuslauf um 12 Uhr. „Wir sind von der Hubertuskapelle losgelaufen“, informierte Manfred Halleck, Vorsitzender beim Lauf- und Walkingtreff Kevelaer. Je nach Laufbereitschaft gab es unterschiedlich lange Strecken für die Teilnehmer zu laufen. „Wir hatten ein Gruppe, die sieben und eine die fünf Kilometer gelaufen ist“, erzählte er. Gegen 12.45 Uhr trafen die schnellsten Läufer am Hubertushaus ein. Die letzten beendeten ihren Lauf nur wenige Minuten nach ein Uhr am Mittag. „Von unserem Verein sind bestimmt 35 Leute mitgelaufen“, freute sich Halleck. „Schade, dass trotz der Werbung, die wir gemacht haben kaum Externe mitgelaufen sind. Von den Jungschützen hätten ja mal welche mitmachen können“, sprach er mit einem Grinsen.