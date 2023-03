Erinnerungen an königlichen Besuch Als die Schulkinder für Prinz Charles sangen

Auch bei königlichem Besuch machen die Lehrer keine Ausnahme. Auch dann haben sich die Kinder an die Schulregeln zu halten. Das war auch 1984 beim Besuch der britischen Prinzen nicht anders: „Wir wollten alle Prinz Charles am Freitag sehen. Aber vorher mussten wir alle erst noch einmal zur Toilette gehen“, berichtete ein Schüler erstaunlich offen im „Laarbruch Listener“. Die offizielle Zeitung der RAF-Basis Laarbruch hielt den Besuch von Prinz Charles fest und lässt den Leser heute vor allem bei den Zitaten der Schüler von der Maas First School immer wieder schmunzeln.