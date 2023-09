Festival findet vom 19. bis 21. Juli 2024 statt Alles Wichtige zum Vorverkauf von Parookaville

Zum Vorverkaufsstart stehen zahlreiche Neuerungen fest, die die zentralen Wünsche der Citizens berücksichtigen. Bernd Dicks, Co-Founder und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH sagt: „Für 2024 haben wir uns als erstes die Campsite vorgenommen. Die Wünsche unserer Gäste entwickeln sich weiter, daher haben wir neue Kategorien am Start. Gleichzeitig bleibt das Base Camp so, wie es zigtausende Citizens lieben und haben wollen. Die neue Frühanreise-Option ab Mittwochmittag ist ein Zugewinn für alle Campsite-Gäste.“ Fans erhalten für einen geringen Aufpreis die Chance auf beste Plätze, gleichzeitig entspannt sich für alle die Anreise durch die Verteilung auf zwei Tage. „Die Sanitäranlagen haben in diesem Jahr nicht immer den Qualitätsansprüchen entsprochen, daher gibt es nächstes Jahr mehr Stationen und Ausfallsicherungen“, sagt Dicks. „Ich bin mir sicher, uns ist hier eine kleine Campsite-Revolution gelungen – auch, weil wir gleichzeitig die Preise konstant halten.“