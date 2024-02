Karneval in der Wallfahrtsstadt Alles Wichtige zum Rosenmontagszug in Kevelaer

Um das Unfallrisiko und die Zahl der kleinen und großen Jecken, die sich an kaputtem Glas verletzen, so gering wie möglich zu halten, muss die wilde Entsorgung von Glasflaschen, Gläsern und der Glasbruch im Straßenkarneval eingedämmt werden. Zudem wird an die Erwachsenen und alle Karnevalsbegeisterte appelliert, keine Spirituosen und sonstigen alkoholhaltigen Getränke an Kinder und Jugendliche auszuhändigen. Alle Eltern und Erwachsene sollten mit ihrem Verhalten Vorbilder sein. Die Abgabe von alkoholischen Getränken wie Schnaps, Likör, Whisky, Wodka, Alkopops, Mixgetränke wie Cola/Rum oder alkoholhaltige Lebensmittel wie Weinbrandbohnen an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten. Andere alkoholische Getränke (Bier, Wein, Sekt, auch Mischgetränke) dürfen an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht abgegeben oder von ihnen verzehrt werden.