Kunst in Kevelaer : Aktionen rund um Flower-Power

Die Tanzdarbietung der VFR Showgirls begeisterte die zahlreichen Besucher und brachte Leben in die Ausstellung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KEVELAER Die aktuelle Ausstellung im Museum zeigt die Kultur der 60er und 70er Jahre. Passend dazu gab es einen besonderen Tag, der diese Zeit wieder lebendig werden ließ. „Ageless“ sorgte für die Livemusik. Die Besucher war begeistert.

Von Monika Kriegel

Marita Schindler hatte alle Hände voll zu tun. Die Mitarbeiterin des Museums und ausgebildete Floristin kalkulierte für die Besucher im Vorfeld rund 50 Blütenkränze zum Selbstflechten ein. Das Material war nach kürzester Zeit vergriffen. Freundschaftsbänder wurden geknüpft und für das Kinderschminken die berühmten Pril-Blumen als Motiv ausgewählt. Der Aktionstag zur Sonderausstellung „Flower Power“ hatte gut 1000 Besucher angelockt, zur Freude von Museumleiterin Veronika Hebben: „Es ging uns darum uns als Museum einmal anders, lebhafter zu vermitteln. Den Menschen zu zeigen: Wir sind mitten im Herzen des Niederrheins.“

Jede Menge war los: Die Tänzerinnen vom VFR Blau Gold Kevelaer kamen als „Astro Girls“ ins Museum, und wer mutig war konnte sich auch gleich eine Frisur der 60er/70er Jahre machen lassen.

Auch bei der Haarmode ging es um Nostalgie. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Noch schnell die aktuelle Ausstellung besuchen Die Ausstellung Wer sich selbst ein Bild von Flowerpower&Weltraumdesign machen möchte, kann die Sonderausstellung noch bis zum 21. April besuchen. Geöffnet Die Öffnungszeiten des Kevelaerer Museums sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Montags ist das Museum geschlossen.

Das Programm kam ebenso wie die Ausstellung bestens an. „Wir sind richtig gut gelaunt“, meinten drei Frauen sichtlich beim Rundgang. Die Kevelaererin und regelmäßige Besucherin des Museums, Hannelore Hummler, hatte ihre Gäste aus Ratingen animiert, einmal hineinzuschauen. Wieder einzutauchen in die bunte blau-grüne, orange-rote Welt der 1970 und 1980er Jahre. „Es ist wie ein Blick in die Vergangenheit“, bestätigten die Auswärtigen. „Nein, wir schauen zurück ohne Wehmut in unsere Jugendzeit. Wie mutig wir waren, die bunten, grellen Farben der Kleidung, und es hatte immer noch so von Aufbruchstimmung“, fand die 82-Jährige.

Frische Blütenkränze im Haar, die aufgepustete Sinalco-Plastik-Puppe in einer Ecke, kreisrunde Tapetenmuster, Minirock und bodenlange Printmuster-Kleider. „Wer wird denn gleich in die Luft gehen?“ Fragte die einstmals noch erlaubte Zigaretten-Fernseh-Werbung mit dem schwarz-weißen Männchen in einer Dauerschleife. Spuren der Zeit untermauerten einzelne gerahmte Aufschriften der gängigen Zeitschriften wie Bravo, Mad oder Spiegel. „Haschischwelle“ titelte das Magazin 1969 und „Macht Mengenlehre krank?“ im Jahr 1974. Heute wissen wir es besser.

Sandra und Andreas Wernke aus Kerken, Jahrgang 1974 und 1979, erklärten ihrer neunjährigen Tochter, an was sie sich erinnerten. An die Zeit ohne Handy und Tablet, als man zum Telefonhörer griff und die Wählscheibe drehte. „Ja, die Sofortbildkamera. Mein Vater war Polizist, die Polaroid war ein wichtiges Utensil bei seinen Einsätzen“, erklärte Sandra Wernke. Tochter Vanessa fand den roten Plastikstuhl mit der dicken Polsterung schon wieder schön. So kam auch die eingespielte Musik aus der Zeit gut rüber. Zu „Dancing Queen“ fachsimpelten die Männer am VW-Käfer, dass sie irgendwann auch mal ein solch typisches Anfänger-Modell gefahren hatten. Oder einen NSU-Prinz. „Ein VW-Käfer mit Weißbandreifen in Himmelblau“, bestaunte Johann Lustig aus Geldern, das Exponat im Eingang, das inzwischen von seinem Oldtimer-Besitzer „Paul“ getauft wurde. „Mit einem Käfer habe ich auch angefangen, nachdem ich 1973 den Führerschein hatte.“ Außer dem Käfer-Modell im Zwischengang gab es noch eine rote Corvette zu bestaunen. Immer wieder diskutierten die Besucher und bestätigen. „Ja, eine rundum gelungene Ausstellung.“ Vielleicht auch, weil sie die schöne Erinnerung an ihre eigene Sturm- und Drangzeit auffrischte.

Schließlich gab es noch Live-Musik von der Gocher Band „Ageless“. Zwei Stunden lang rockten die fünf Musiker das Museum. Sie waren kurzfristig eingesprungen, weil die ursprüngliche Band wegen eines Krankheitsfalls absagen musste. „Ageless“ spielte passend zum Aktionstag dann Rock der 60er und 70er Jahre.“