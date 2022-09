Aktion in Kevelaer : Hunde dürfen ins Schwimmbad

Erstmals wird im Freibad in Kevelaer in Hundeschwimmen angeboten. Foto: canva.com

Kevelaer Premiere in Kevelaer: Erstmals gibt es ein Hundeschwimmen. Am Samstag, 24. September, dürfen sich die Vierbeiner von 10 bis 16 Uhr in den Becken austoben.

Der Eintritt für die Hunde beträgt zwei Euro, Frauchen oder Herrchen zahlen einen Euro. Der Freibad Kiosk von Markus und Melanie Schulz ist an diesem Tag geöffnet. Und auch für die Fellnasen ist gesorgt: Der lokale Tiernahrungshersteller Mera ist Hauptsponsor.

Für Schnappschüsse sorgt Tierfotografin Nina Polkownik. Die Hundeschule MaDogs und Tierarztpraxis Klahold stehen für Fragen bereit und Villa Hinkefuß, eine Tierschutzorganisation aus Kevelaer, macht auf ihre Arbeit für Hunde mit Handicap aufmerksam. Impfausweise und den Nachweis über eine Hundehaftpflichtversicherung sind Pflicht.