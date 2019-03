Verein Natur und Kultur : Aktion: „Grundlos Bäume pflanzen“ in Kevelaer

Die Bäume auf dem Gelände von Viktoria Winnekendonk müssen nach der Planzaktion gehegt und gepflegt werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Eine ungewöhnliche Aktion in der Wallfahrtsstadt: Ohne Anlass haben die Stadt Kevelaer und der Vereine „Natur und Kultur“ Bäume im Wert von 2500 Euro gepflanzt.

In Neubaugebieten werden bei laufenden Baumaßnahmen regelmäßig Bäume gefällt. Hier ist im Anschluss das Setzen neuer, grüner Sauerstoffspender als Ausgleichsmaßnahme gang und gäbe. Doch was ist mit Bäumen, die durch heftige Stürme zerstört wurden oder an einer Krankheit leiden? Jene CO²-Reduzierer werden durch Maßnahmen der Kommunen zumeist nicht ersetzt. Ein schlicht bürokratisch unbegründetes Baumsetzen ist demnach vielerorts noch sehr unpopulär.

Dieser Tatsache stellt sich der Verein Natur und Kultur (NuK) im Achterhoek mit der Aktion „grundlos Bäume pflanzen“ entschieden entgegen. Zusammen mit Behördenvertretern der Stadt Kevelaer, ortsansässigen Vereinen und großzügigen Spendern wurden nun die ersten 13 Bäume – unter anderem vier Vogelkirschen und vier ungarische Silberlinden – am Viktoria-Sportpark im Wert von rund 2500 Euro angepflanzt. Der Wart der Sportanlage kümmert sich seitdem um die Bewässerung der neuen, drei Meter hohen Setzlinge.

Vorsteher der Kevelaerer Ortschaft Hansgerd Kronenberg freut sich über die „Eingrünung“ seines Heimatortes Winnekendonk: „Wir sind in der Ortschaft sehr froh darüber, dass hier neue Bäume gepflanzt werden.“ Peter Schlossarek, Vorsitzender vom Sportverein Winnekendonk, verwies zudem auf den kahlen Brachland-Charakter der noch jungen Sportanlage in Winnekendonk. Der Sportplatz in Kevelaer habe gegenwärtig noch mehr Charme und Flair als der Viktoria-Sportpark. Dies wird sich durch die gesetzte Hecke und gepflanzten Bäume in den nächsten Jahren ein Stück weit ändern.

Johannes Baaken, Leiter des Betriebshofs der Stadt Kevelaer, lässt wissen, dass ein Baum zwischen 250 und 500 Euro kostet. Je nachdem, ob sich eine Firma um die regelmäßige Bewässerung kümmert oder ein Ehrenamtler diese Aufgabe übernimmt, seien die laufenden Kosten höher oder niedriger.

Um Kosten zu sparen, freut sich der Verein über Interessenten, die eine Patenschaft eines gesetzten Baums übernehmen und diesen für einen Zeitraum von rund drei Jahren bewässern. So lange braucht ein Setzling, bis dieser eigenständig und ohne Zutun durch Menschenhand zurechtkommt.

Man könne durch das ehrenamtliche Engagement mehr Bäume im Kevelaerer Raum mit den vorhandenen Spendengeldern pflanzen. Mit 1000 Euro Startkapital hat der verein NuK im Achterhoek begonnen. Mittlerweile sind 7200 Euro zusammengekommen, weitere 6000 Euro werden aufgrund einer Vereinsauflösung durch die Unternehmervereinigung Kevelaer dem Projekt zugutekommen.

Die nächsten Bäume werden voraussichtlich an der Kervenheimer Straße gepflanzt. Nach weiteren Möglichkeiten wird nach dem gelungenen Startschuss am Viktoria-Sportpark nun Ausschau gehalten. Bäume sind mancherorts leider noch recht unerwünscht, da sie „Dreck“ machen. Gerade im Spätherbst macht der Laub den Anwohnern zu schaffen. Baaken bewertet die Aktion des Vereins als sehr sinnvoll. „Es gibt sicherlich 1000 Gründe Bäume zu pflanzen“, erklärt er. Sowohl die Sauerstofferzeugung als auch die Reduzierung von Kohlenstoffdioxid dürften dabei mit die schlagfertigsten Argumente sein.