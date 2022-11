Aktion am 25. November in Kevelaer Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen

Auch andere Institutionen setzen am Freitag ein Zeichen, so wird beispielsweise vor der Beratungsstelle der Diakonie auf der Hauptstraße in Kevelaer eine orangefarbene Sitzgelegenheit in Form eines Stuhles stehen. Diese Sitzgelegenheiten – die landesweit in Kommunen zu sehen sind – sollen allesamt verdeutlichen, dass es hier keinen Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen gibt. Darüber hinaus findet in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten bis zum 15. Dezember ein Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursus für Mädchen der weiterführenden Schulen mit Trainerin Britta Tiggelkamp statt. Eine Möglichkeit für jeden Einzelnen, ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen, bietet auch die Mitmachaktion „Wir brechen das Schweigen“ des bundesweiten Hilfetelefons (08000 116016), mit der unter anderem Posts bei Facebook und Instagram eingestellt werden können. Anleitungen hierzu gibt es auf der Seite www.aktion.hilfetelefon.de.