Frühling in Winnekendonk Bewohner vom Katharinen-Haus begrüßen den Mai

Der Wonnemonat Mai wurde im Katharinen-Haus in Winnekendonk gebührend begrüßt: Heinz Walters und Monika Deselaers vom Sozialen Dienst sorgten für einen stimmungsvollen Start in den neuen Monat. Es wurden Mailieder gesungen und mit leckerer Maibowle angestoßen. Ein Quiz rund um den Feiertag ließ die Köpfe rauchen und bei strahlendem Sonnenschein genossen alle das gemütliche Beisammensein. Vorab wurde natürlich der von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Senioreneinrichtung der Caritas liebevoll gestaltete Maikranz gehisst. Am nächsten Tag ging es mit einem „Tanz in den Mai" weiter. Die Seniorinnen und Senioren freuten sich über den Besuch einer Tanzgruppe aus Sonsbeck unter der Leitung von Cordula Schmitz. Da wurde mit viel Schwung in den Mai gestartet. Die begeisterten Zuschauer erlebten nicht nur abwechslungsreiche Tänze. Zu Akkordeonklängen wurde auch gemeinsam gesungen, lustige und bekannte Mai- und Frühlingsgedichte wurden vorgetragen und bei einem Sitztanz konnten alle aktiv mitmachen. Was für ein Start in den Wonnemonat!