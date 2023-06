Bilanz des Flughafens Weeze 40 Prozent mehr Fluggäste zu Pfingsten am Airport

Mit den Zahlen sei man sehr zufrieden. Insgesamt 34.500 Fluggäste wurden zwischen Donnerstag, 25. Mai, und Dienstag, 30. Mai, in Weeze gezählt. Das bedeutet ein sattes Plus zum Vorjahr. 40 Prozent mehr Passagiere stiegen in die Maschinen ein. Die meisten Fluggäste wurden am Pfingstsamstag abgefertigt. Da starteten 6200 Personen von Weeze aus in den Urlaub.