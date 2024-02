Flughafen steigerte seine Passagierzahlen 2023 Airport Weeze hat sich längst von Corona erholt

Weeze lag damit vor Dortmund (plus 9,6 Prozent), Paderborn/Lippstadt (plus 4,1 Prozent) und Münster/Osnabrück (plus 2,0 Prozent). Die Zahl der Passagiere an den beiden großen Flüghäfen sind im Vergleich zu 2019 heftig eingebrochen: in Düsseldorf um minus 25 Prozent, in Köln/Bonn um minus 21 Prozent.