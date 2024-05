Immer noch kein Geld für Sicherheitspersonal Warten auf Lohn macht Beschäftigte am Airport Weeze krank

Dieser Missstand sei auch der Flughafen-Geschäftsführung in Weeze nicht verborgen geblieben. Deshalb gibt es jetzt sogar vom Flughafenbetreiber einen Tankgutschein in Höhe von 50 Euro, damit zumindest die ESA-Beschäftigten an diesem Wochenende zur Arbeit kommen können. „Wie peinlich ist das denn: Es gibt Tankgutscheine vom Flughafenbetreiber statt Löhne vom Sicherheitsdienstleister am Flughafen Weeze! Dieser Zustand ist nur noch desaströs und macht die Beschäftigten krank“, so Tarim.