Immer noch kein Geld für Sicherheitspersonal Verdi droht, den Flugbetrieb am Airport Weeze lahmzulegen

Daher gab es am Montag eine außerordentliche Betriebsversammlung. Auch weil es nicht das erste Mal ist, dass ESA die Löhne verspätet zahlt. Etwa 80 Beschäftigte nahmen an der Versammlung teil. Die Stimmung danach war ziemlich im Keller, so Özay Tarim. Der Vertreter von ESA habe der Belegschaft mitgeteilt, dass er noch nicht sagen könne, wann es wieder Geld gebe. Offenbar gebe es Zahlungsschwierigkeiten bei dem Unternehmen, weil Beträge an die Berufsgenossenschaft nachgezahlt werden mussten, so Tarim. Die Aussage von ESA habe für viel Verärgerung bei den Beschäftigten gesorgt. „Das ist ein Schlag ins Gesicht. Wir haben das mit dem Appell an die Bezirksregierung verbunden, hier tätig zu werden“, so der Verdi-Mann. Die Bezirksregierung ist für die Auftragsvergabe der Sicherheitskontrollen zuständig.