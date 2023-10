Holger Terhorst geht nach 20 Jahren Flughafen-Sprecher verlässt den Airport Weeze

Tom Kurzweg, 1971 in Hamburg geboren, verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in operativen und kommerziellen Bereichen bei Fluggesellschaften, Flughäfen und Beratungsunternehmen im In- und Ausland. Nach Abitur und Ausbildung wirkte er in verschiedenen leitenden Funktionen, unter anderem für die Eurowings Flug GmbH und die Aviation Quality Services GmbH innerhalb der Lufthansa Gruppe. Seit 2015 verantwortete Kurzweg die Entwicklung der Passagierflüge bei den Mitteldeutschen Flughäfen in Dresden und Leipzig/ Halle.