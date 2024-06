ESA Luftsicherheit nimmt Stellung Warten auf Lohn am Airport Weeze – Sicherheitsfirma entschuldigt sich

Die Debatte um nicht gezahlte Löhne an die Sicherheitsfirma am Airport Weeze hat für viel Aufsehen gesorgt. Wie berichtet, hatte das Unternehmen ESA Luftsicherheit GmbH mehrfach die Löhne verspätet bezahlt. Auch aktuell warten die Mitarbeiter in Weeze noch auf ihr Geld. Auf Anfrage der Redaktion hatte die Firma keine Stellungnahme zu den Vorfällen abgegeben. Am Samstag äußerte sich ESA jetzt in einer Pressemitteilung über den Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen.