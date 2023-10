Sommergeschäft ist am Flughafen Niederrhein gut gelaufen Wie Ryanair in Weeze wachsen will

In einem Strategiepapier hat Ryanair angekündigt, dass die Airline in den kommenden Jahren massiv wachsen will. Speziell in Deutschland. Die Flotte der irischen Billigfluglinie soll in zehn Jahren von 537 Jets auf 800 wachsen. 80 neue Flugzeuge davon soll es allein für Deutschland geben. Mit im Fokus der Expansion steht Weeze.