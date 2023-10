Flughafen Weeze ist eine Basis der Iren Passagiere sorgen sich um Ryanair-Flüge

Es war eine Hiobsbotschaft für viele Fluggäste kurz vor den Herbstferien. Der irische Billigfluganbieter Ryanair will eine Reihe von Flügen im Winterflugplan streichen. Grund dafür seien Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Boeing-Maschinen, teilte das Unternehmen mit. „Die Flugstreichungen treten Ende Oktober in Kraft und werden allen betroffenen Fluggästen in den kommenden Tagen per E-Mail mitgeteilt", hatte Ryanair-Chef Michael O'Leary mitgeteilt. Gästen werde je nach Wunsch eine Umbuchung oder eine Rückerstattung angeboten.