Schon ab April Sommerflugplan für Weeze ist da – zu diesen Zielen kann man fliegen

Am Airport in Weeze ziehen die Verantwortlichen eine positive Jahresbilanz. „Auch 2023 ist die Nachfrage nach Flugreisen am Flughafen Niederrhein erneut gestiegen“, heißt es. Im Vergleich zu 2022, dem Jahr ohne Reiseeinschränkungen wegen Corona, sei das Passagieraufkommen um mehr als 54 Prozent Prozent gestiegen: Nach einer Million Fluggästen im Jahr 2022, reisten fast 1,6 Millionen Fluggäste im Jahr 2023. Gleichzeitig stieg die Auslastung der Flugzeuge weiter, auf nahezu 85 Prozent. „Wachstumstreiber sind die Fluggesellschaften Ryanair, Air Arabia und die, im Auftrag des niederländischen Reiseveranstalter Sun Web fliegende, Airline Sky Express“, so der Airport.