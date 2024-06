Wirbel um Sicherheitsdienst in Weeze Immer noch kein Lohn am Airport – neue Firma steigt ein

Die Entscheidung ist inzwischen gefallen, wie die Bezirksregierung Düsseldorf auf Anfrage der Redaktion mitteilte: „Der Auftrag für die Fluggastkontrollen am Flughafen Weeze wurde jetzt ab dem 8. Juni bis Ende Oktober neu vergeben. Mit der Firma I-SEC Deutsche Luftsicherheit SE & Co. KG aus Kelsterbach konnte ein in der Luftsicherheit erfahrenes Unternehmen gewonnen werden. Ein Kernelement des Auftrages ist es auch, dass gegebenenfalls noch offene Lohnzahlungen an das Kontrollpersonal aus dem Beschäftigungsverhältnis mit der Firma ESA gegebenenfalls kurzfristig durch die Firma I-Sec sichergestellt werden“, so die Bezirksregierung.