Gewitter über dem Airport Unwetter – Maschinen fliegen andere Route nach Weeze

Das Unwetter ist am Donnerstagabend auch über den Niederrhein und den Kreis Kleve hinweggezogen. Es gab heftige Regenfälle und auch ein ordentliches Gewitter mit Blitz und Donner. In Weeze war ein Blitz in einen Strommast eingeschlagen. Dadurch war in einigen Haushalten für einige Zeit auch der Strom weg.