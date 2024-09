Es ist voll in Weeze Flughafen Eindhoven lahmgelegt – Maschinen weichen nach Weeze aus

Durch diese Situation ist es am Flughafen Weeze ungewöhnlich voll. Viele Passagiere sind am Terminal, die jetzt von Weeze aus starten wollen, weil es von Eindhoven keine Verbindung gibt. Daher gibt es auch einen großen Andrang von niederländischen Autos, mit denen die Fluggäste nach Weeze kommen. Das führt zu Staus an den Schranken an der Einfahrt zum Flughafen. Die Parkplätze werden knapp. Auch im Terminal gibt es bei der Abfertigung ungewöhnlich lange Warteschlangen.